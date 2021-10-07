Nakden iade talebinde ödenmiş olma şartı yok!

Hüseyin GÖKÇE



Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (252 seri no) yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ, Ağustos ayında görüşe açılan taslağa göre “Nakden iade taleplerinde kesilen verginin ödenmiş olma şartını esnetme dışında çok fazla değiştirilmedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 252 seri nolu tebliğin Nakden İade başlıklı bölümünde yer alan rakamsal veriler güncellendi. Buna göre 50 bin lirayı aşmayan talepler, belgelerin eksiksiz sunulması şartıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek. Tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenmiş olma şartı, taslakta yer aldığına göre kapsamı daraltılarak tebliğe eklendi.

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefl eri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belge aranacak.

Bunun dışında; ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve serbest meslek kazancı elde edenler için, tevkif edilen verginin ödenmiş olma şartı aranmayacak. İade taleplerinin 500 bin liraya kadar olan kısmı YMM tarafından düzenlenecek tasdik raporu ile 500 bin lirayı aşan kısmı ise vergi inceleme raporu sonucunda yerine getirilecek.

Konaklama vergisine erteleme

Turizm sektörünün tepkilerine neden olan konaklama vergisi ertelendi. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gerecek olan konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023’e ertelendi.

Danıştay yürütmeyi durdurmuştu

KDV iade taleplerinde de tevkif edilen verginin iadesi için, ödenmiş olma şartı getiren tebliğin yürütmesi, kısa süre önce Danıştay tarafından durdurulmuştu. Danıştay’ın kararında iade için ödenmiş olma şartının KDV Kanununda yer almadığı belirtilerek, düzenlemenin hukuka uygun olmadığı belirtilmişti.

Mükellefin 2 kez vergilendirildiği uyarısı yapılmıştı

Yayınlanan tebliğin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulan taslağına ilişkin ise, E. Gelir İdaresi Başkan Yrd. Bülent Taş’tan mükelleflerin iki kez vergilendirildiği uyarısı gelmişti.

DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, bu konuda yapılacak düzenlemede, tevkifat kaynaklı nakden iadelerde verginin tahakkuk ettirilmesi veya ödenmiş olması şartının tamamen kaldırılması gerektiğini söyleyen Bülent Taş, “Gelir İdaresi tevkifat yapma yetkisi verilen vergi sorumlusundan tahsil edemediği vergiyi iade etmeyerek aslında tevkifata maruz kalan mükelleften tahsil etmektedir. Böylece mükellefi iki kez vergilendirmektedir” uyarısında bulunmuştu.