Nakdi ücret desteği aylık 1.431 lira olacak

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan artış oranı kapsamında DÜNYA’nın yaptığı hesaplamalara göre günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği 8.46 lira artırılarak 47.70 liraya çıkarıldı.

Karar kapsamında belirlenen ücretler, damga vergisi düşüldükten sonra ödeniyor. Dolayısıyla nakdi ücret desteğinin tutarı ayın tamamında nakdi ücret desteğindeki kişi için net 1.420 TL olacak.

Kamuoyunda artı 1 olarak bilinen ve sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilen her sigortalı için günlük 44.15 lira olan işveren SGK prim desteği günlük 9.51 lira artırılarak 53.66 liraya çıkarıldı.



İşe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği de günlük 39.24 liradan 47.70 liraya yükseltildi.



Hiçbir geliri olmayanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca verilen günlük 34.34 liralık nakdi ücret desteği 7.40 liralık artışla 41.74 liraya çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yüzde 21.56 oranında belirlenen artışın 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacağını söyledi.



Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşviklerinin de aynı oranda artırıldığını bildirdi.