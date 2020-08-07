Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

07 Ağustos 2020

Merakla beklenen nakdi ücret desteği ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında yaptığı açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini bugünden itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Nakdi ücret desteği nedir?

COVID-19 pandemisi ekonomiyi olumsuz etkilerken, çok sayıda çalışan iş ya da gelir kaybı yaşadı. Bu olumsuzlukları azaltmak adına nakdi destek ödemeleri yapılıyor.

Nakdi destek ücreti 39 lira üzerinden hesaplanıyor ve aylık bin 177 lira gelir desteği sağlıyor.

Kimler alabilir?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor.

Bu ödenekte 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.