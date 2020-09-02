Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

02 Eylül 2020

Kovid-19 pandemisi sürecinde ücretsiz izne çıkarılan ya da iş kaybına uğrayan vatandaşlara yapılacak nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak. Ödemeler sistemde yer alan IBAN numaralarına yapılacak.

Nakdi ücret desteği ne kadar?

İş ya da ücret kaybına uğrayan vatandaşlara 1070 Türk Lirası tutarında nakdi ücret desteği sağlanıyor.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak. Bu süreçte T.C. kimlik numarasının son rakamı 0-2-4 olanlar 8 Eylül'de, 6-8 olanlar ise 9 Eylül'de ödemelerini çekebilecekler.

Ödemeler nereye yatacak?

Ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, ödenekten yararlanan vatandaşların sistemde kayıplı IBAN numaralarına yapılacak. Öte yandan sistemde kayıtlı bir IBAN numarası bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT'den alabilecek.

Kimler alabiliyor?

5/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverence yapılmalıdır.

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.