Her ayın ilk haftasında hesaplara yatan nakdi ücret desteği ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Bu nedenle bu destekten faydalanan vatandaşlar, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, sorusuna yanıt aramaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleer Bakanlığı henüz nakdi ücret desteği ödemeleri konusunda bir açıklama yapmadı.

Genellikle her ayın ilk 10 günü içinde ödenen nakdi ücret desteği henüz yatırılmazken, önümüzdeki günlerde ödemelerin yapılması bekleniyor.

Şubat ayında nakdi ücret desteği ödemeleri ayın 9'unda hesaplara yatırılmıştı.

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre nakdi ücret desteği ödemeleri 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Nakdi ücret desteği ne kadar?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştı. Nakdi ücret desteği ödemeleri bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçilerin hesaplarına aktarılıyor. Bu destekten faydalananların genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.