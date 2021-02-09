Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlandığını duyuruldu.
AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.