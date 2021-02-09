  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Takip Et

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlandığını duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.