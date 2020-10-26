Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

26 Ekim 2020

Pandemi dönemiden uygulamaya konulan nakdi ücret desteği ödemeleri devam ediyor. 17 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2 ay süreyle uzatılan nakdi ücret desteği ödemeleri kasım ayında da devam edecek. Bir düzenlememe olmaması halinde nakdi ücret desteği için belirlenen süre 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Şu anda kasım ayı nakdi ücret desteği ödemelerine dair bir tarih verilmese de, ödemelerin yine geçen aylarda olduğu üzere ayın ilk haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Ödemeler nakdi ücret desteği başvuru yapanların, bu süreçte bildirdikleri IBAN numaralarına yapılırken, sistemde kayıtlı bir IBAN numarası bulunmayan kişilerin ödemeleri ise PTT üzerinden gerçekleştiriliyor.

Nakdi ücret desteği kapsamında günlük 34,24 lira olmak üzere aylık 1.177 lira destek veriliyor. Brüt destek 1.177 olurken, 8,93 liralık damga vergisi kesintisinin ardından vatandaşların hesabına net 1.168 lira ödeniyor.

Nakdi ücret desteği başvuruları ücretsiz izne çıkarılan işçilere SGK'nın sistemi üzerinden işveren tarafından yapılıyor. Diğer yandan bu süreçte işsiz kalan vatandaşlar ise İŞKUR üzerinden bireysel başvurularını gerçekleştirebiliyor.