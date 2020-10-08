Nakdi Ücret Desteği sorgula: Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

08 Ekim 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün vatandaşların hesaplarına yatıracak. Sistemde IBAN bilgisi bulunanlar Nakdi Ücret Desteği ödemelerini banka hesaplarından çekebilecekler. Diğer yandan sistemde IBAN bilgisi bulunmayanlar ya da bu bilgi hatalı olanlar ise Nakdi Ücret Desteği ödemelerini PTT'den alacaklar.

8 Ekim itibariyle başlayan Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0-2-4 olan vatandaşlar ödemelerini bugün alabilecekler. Diğer yandan 6-8 olanlara ise Nakdi Ücret Desteği 9 Ekim'de yatırılacak.

Kimler Nakdi Ücret Desteği alabilir?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

-17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

-Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

-SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

-15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartlarının oluşması gerekmektedir.