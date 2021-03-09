Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği uzatıldı

Nakdi ücret desteği için bekleyen binlerce vatandaşa ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bilgiyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bakan Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Nakdi ücret desteği ödemeleri daha önce olduğu gibi yine banka hesaplarına yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi bulunan vatandaşlar bu destekleri hesaplarından çekebilecek. Sistemde IBAN bilgisi bulunmayan ya da eksik bulunanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacaklar.

Nakdi ücret desteği uzatıldı

Nakdi ücret desteği ödemeleri uzatıldı. Ödemelerin 2 ay uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimler nakdi ücret desteği alabilir?

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.