Google Haberler

Nakit sıkışıklığı piyasayı değiştirdi: Ev ve otomobilde takas dönemi

Türkiye’de krediye erişimin zorlaşması ve nakit sıkışıklığının derinleşmesi, gayrimenkul ve otomotiv piyasasında takas işlemlerini öne çıkardı. İlanlarda “takas olur” ifadesi artarken, bazı işlemlerde lüks otomobiller konut alımında ödeme aracı gibi kullanılmaya başlandı.

Nakit sıkışıklığı piyasayı değiştirdi: Ev ve otomobilde takas dönemi

Yüksek faiz oranları ve daralan kredi imkanları nedeniyle Türkiye’de gayrimenkul ve otomotiv piyasasında alım-satım işlemleri yavaşlarken, alıcı ve satıcılar alternatif çözüm olarak takasa yöneliyor.

Piyasada özellikle dijital ilan platformlarında binlerce mülkün takas seçeneğiyle satışa sunulduğu, araç piyasasında da benzer bir hareketliliğin yaşandığı ifade ediliyor.

Araç, arsa ve konut el değiştiriyor

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, özellikle büyükşehirlerde dairelerin araç veya arsayla takas edildiği, lüks otomobillerin ise konut alımında peşinat benzeri bir ödeme aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Emlakçılar ve galericiler, nakit akışındaki zayıflama nedeniyle takas yönteminin son dönemde daha sık tercih edilmeye başladığını aktarıyor.

Kredi verileri sıkışmayı doğruluyor

Mart 2026 verileri de kredi tarafındaki daralmayı ortaya koydu. Taşıt kredisi hacmi, ocak ayında 92 milyar lira seviyesindeyken nisan başında 85,8 milyar liraya geriledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar