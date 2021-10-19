Nakit teşvik modeli masada

Hüseyin GÖKÇE

Ekonomi yönetimi, genel yatırımların yanı sıra doğrudan yabancı yatırım miktarını da artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mart ayında duyurulan Ekonomik Reform Eylem Planı’nda 2021 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen eylemler içinde yer alan teşvikler başlığına yönelik çalışmalar hızlandı. Bunun önemli unsurunu oluşturan nakdi teşvik kısmı, proje bazlı yatırımlara uygulanacak. Türkiye’de 240 milyar dolara ulaşan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılması için ilk etapta gerekli olan mevzuat değişiklikleri bu yıl sonuna kadar hayata geçirilecek. Bunlardan bir kısmı için Cumhurbaşkanı Kararı yeterli olurken, bir kısmı için ise kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Meclis açılışında belirttiği şekliyle, özellikle yabancı sermayenin artırılması için nakdi teşvik sistemi de devreye girecek. Bu kapsamda proje bazlı yatırımları daha cazip hale getirmek için nakdi teşvikler verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratlarının üzerinde çalıştığı destek modelinin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı yeterli olacak. Edinilen bilgilere göre proje bazlı yatırımlar için, yatırım tutarının yüzde 10’u ile yüzde 15’i arasında nakdi teşvik sağlanacak.

Hâlen yüksek uzun vadeli vergi teşviklerinin sağlandığı yatırım teşvik sisteminde, yatırımcı firmanın vergi indiriminden yararlanması 6-7 yılı buluyor. Hazırlıkları sürdürülen model ile firmaların bir nevi vergi indirimini peşin olarak almaları sağlanmış olacak.

Angola ile 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş da eşlik etti. İkili görüşmelerin ardından Angola Parlamentosu’nda konuşan Erdoğan, ticaret hacminin, gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde kaldığını belirterek “2020 yılı 177,5 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bu yılın sekiz ayı itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz” dedi.