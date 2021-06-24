Nakliyeciler 'Nuhoğlu ile devam' dedi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) 40. Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 671 oyun 482’sini alan Çetin Nuhoğlu tekrar başkan seçildi.

Pandemi şartları nedeniyle 4 ayrı salonda yapılan Genel Kurul’da, sektör temsilcileri 6 sandıkta oy kullandı.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu beyaz liste, Birlikte Güçlüyüz Platformu’nu temsilen Fevzi Çakmak mavi liste ile seçime girdi. Yapılan oylama sonucunda Başkan Nuhoğlu’nun bulunduğu beyaz liste 671 oyun 482’sini alırken, mavi liste 185 oyda kaldı.



Divan Başkanlığı seçimi, Yönetim Kurulu’nun ibrası ve tüzük değişikliği tamamlandıktan sonra UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Fevzi Çakmak birer konuşma yaptılar.

Başkan Nuhoğlu yaptığı konuşmada, “Artık geleceğe bakmak istiyorum. Biz proje insanlarıyız, artık dijitalleşmeyi, yeni tedarik zinciri akışını, ülkemizin yeni arayışta öne çıkmasını sağlayacak adımları konuşmak istiyorum” dedi.



Fevzi Çakmak da “Birlikte güçlüyüz Platformu olarak bize destek veren arkadaşlarla 1.5 yıldır birlikte yürüyoruz. Birlikte olursak güçlü olacağımıza inanıyoruz. Aynı yöne bakarsak ayı hedefe koşarsak başarılı oluruz” dedi.