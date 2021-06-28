Nakliyecilerden Kazakistan'a 'geçiş belgesi' protestosu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üyeleri, "Türkiye'den Orta Asya'ya yapılan ihracat taşımalarını geçiş belgesi vermeyerek engellediği" gerekçesiyle Kazakistan'ı protesto etti.

UND Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Şener ve Fırat Başbilen, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği önüne, üzerinde "Türk-Kazak kardeşliği adına üzgünüz" yazılı siyah çelenk bırakarak ihracat ürünlerinin önünde set kurulmasını ve taşımaların engellenmesini kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Orta Asya ülkelerine yaptığı ihracatın yeterli geçiş belgesi verilmemesi nedeniyle potansiyelin çok altında kaldığı belirtildi. Kazakistan'a taşıma yapacak yüzlerce aracın izin belgesi verilmemesi sebebiyle Sarp sınır kapısında iki haftadır beklediği ifade edildi.

"Kazakistan taahhüdünü yerine getirmedi"

İlk 6 ay için 750 adet ilave ikili taşıma belgesi hakkının verilmesini isteyen UND Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şener, Türkiye-Kazakistan arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma ile; Türk taşımacılarının Kazakistan'a gerçekleştirdiği taşıma sayısının en az yüzde 26'sı kadar Kazak taşıtını yüklenmesi şartıyla, 8 bin adet olan Türkiye-Kazakistan geçiş belgelerinin 4 biner adet olmak üzere iki dönem halinde Türk tarafına teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Şener, Kazakistan’ın bir takım menfaat gruplarını korumak için gerçekleştirdiği ikili ve transit taşımacılığa ilişkin engellerin sadece Türk taşımacılarına değil, Kazakistan ithalatçılarına ve vatandaşlarına zarar verdiğini belirterek, “Kazak vatandaşlarının tüketim malzemelerinin lojistik maliyetlerinin arttırılarak, Kazakistan ve Orta Asya tedarik zincirine zarar verdiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

UND taleplerini sıraladı

Diğer yandan açıklamada UND'nin sorunun çözümüne ilişkin taleplerine de yer verildi.

UND'nin talepleri şöyle sıralandı:

Hak edilmiş olan 750 adet ilave ve ikinci 6 ay için taahhüt edilen 4.000 adet ikili geçiş belgesi dahil olmak üzere toplam 4.750 adet belge acilen verilmeli.

Kazakistan, Rusya üzerinden gelip transit geçecek araçlara izin vermeli.

Dünyanın hiçbir ülkesinin bir başka ülkeye uygulamadığı gemi ile gelme şartı kaldırılmalı.