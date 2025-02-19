Nasıl yatırım yapıyoruz? Eskiden borçlanarak harcama yapılırken artık….

Türkiye genelinde hisse senedi, fon ve kripto para ürünlerinden en az birine yatırım yapan yatırımcıların davranışları araştırılırken, çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

ForInvest'ın FutureBright Group'la birlikte gerçekleştirdiği araştırmada 6 ölçüt üzerinden yatırımcının dijital platformlara ve teknolojiye uyumu da analiz edildi. Türkiye’nin Yatırım Teknolojilerine Uyum Endeksi 75 skoruyla, orta-yüksek derecede uyumlu olduğu görüldü.

'Yatırımcı Davranışları Araştırması’nda ise borçlanmanın yatırım için önemli bir araç haline geldiği, Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7’sinin borçlanarak yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Yatırımcı davranışlarını ölçerek bazı sonuçlara ulaşan şirket, bunları şöyle sıraladı:

-Kripto para talebi erkeklerde daha yüksek, kadınlar fona yöneliyor.

-Gençler kripto para, hisse senedi gibi popüler araçlara yöneliyor.

Beyaz yaka bireysel emeklilikte

-Mavi yaka cesur adımlarla kriptoya yönelirken, beyaz yaka güvenli liman olarak bireysel emeklilikte kalmayı tercih ediyor.

-Fon yatırımcısı, temkinli duruşuyla öne çıkıyor; gelenekselin güvenini ve rahatını modern bir araçta yeniden tanımlıyor: Yeni Geleneksel, Fon Yatırımları!

-10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor. Eskiden borçlanarak harcama yapılırken, şimdi borçlanma yatırım için bir araç haline geldi.

-Ekonomik olarak her 4 kişiden 1’i kendisini güvende hissetmiyor.

-Birikimlerde değer kaybı yaşansa bile, deneyimli yatırımcılar soğukkanlılıkla hareket ediyor ve uzun vadede kazanç sağlama hedefinden vazgeçmiyor.

-Finansal okuryazarlık, yatırımcılar için büyük bir gelişim alanı olmaya devam ediyor; her iki yatırımcıdan biri yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünerek finans dünyasına adım atıyor.

Yatırımcılar tavsiyelere güveniyor

-Yatırımcılar bilgi ihtiyaçlarını büyük ölçüde sosyal medyadan karşılıyor, uzmanları bu platformlarda takip ediyor ve arkadaş tavsiyelerine olan güvenlerini koruyor.

-Yatırımcıların bilgiye erişimdeki favori kanalı: YouTube

Borçlanma yatırım için önemli bir araç

Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri de borçlanma ve yatırım ilişkisi oldu. Buna göre eskiden harcama için borçlanma yapılırken, artık borçlanma yatırım için önemli bir araç haline geldi. 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yaparken, yüksek sosyoekonomik statüye sahip olanlar, borç ve birikim dengesini daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliyor.

Türkiye’nin yatırım teknolojilerine uyumu orta-yüksek

Araştırmada farkındalık, değer katma, tavsiye, etki yaratma, kolaylık ve güven olmak üzere 6 bileşende yatırımcının dijital platformlara ve teknolojiye uyumu da ölçülürken, orta-yüksek uyumlu çıkan Türkiye’nin yatırım teknolojileri endeksi 100 üzerinden 75 oldu.

Sosyoekonomik statü yatırımı etkiliyor

Kripto para yatırımına yeni başlayan yatırımcılar ise 79 puanla teknolojiye daha yüksek uyum gösterdi. Benzer şekilde 18-34 yaş arası gençlerin, yüksek sosyoekonomik statüye sahip olanların ve kadınların yatırım uygulamalarına uyumu daha yüksek oldu.