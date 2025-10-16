NATO "ucuz savaş" çağını başlatıyor: Düşük maliyetli İHA'lara LCI-X hamlesi

Savaş meydanlarının yeni jokeri İHA'lara milyon dolarlık silah sistemleriyle karşılık veren NATO, aleyhine işleyen dengesiz tabloyu değiştirmek için LCI-X sistemini devreye almaya hazırlanıyor.

İHA'lara karşı LCI-X

BBC'nin haberine göre; NATO bu kapsamda, düşük maliyetli İHA'larla mücadele için İnsansız Hava Sistemlerine Karşı Katmanlı Girişim'i (LCI-X) devreye alacak. NATO böylece mümkün olan en az maliyetle düşük katman boşluğunu uygun şekilde doldurmayı hedefliyor.

Radarlar, elektro-optik sistemler ve radyo frekans sensörleriyle algılama yapacak olan LCI-X, elektronik karıştırma ve önleyici İHA'larla etkisizleştirme yapacak.

NATO, maliyeti oldukça düşük olan Rus İHA'larına karşı milyarlarca dolarlık savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini kullanıyordu.

AB de harekete geçti

AB Komisyonu'nda bazı üyeler de 10 bin euroluk bir İHA'yı 1 milyon euroluk füzelerle vurmanın sürdürülebilir olmadığını savunuyordu. Komisyon geçtiğimiz haftalarda yoğunlaşan hava sahası ihlallerine karşılık"İHA duvarı" oluşturulmasını önermiş, 2027 sonuna işaret ederek işlevsel anti-İHA savunma sisteminin gerekliliğine dikkat çekmişti.

Öte yandan NATO'nun LCI-X'i Doğu Muhafızı misyonu kapsamında başlatması korumanın sadece doğu kanatta yer alan ülkeler için olabileceği tartışmalarını gündeme getirirken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuya ilişkin uzun tartışmalar yapıldığımı açıkladı.

AB kanadında ise sağlanacak korumanın Avrupa geneline yayılması görüşü ön plana çıkıyor.

İHA devrimi savunma dengelerini sarsıyor

Düşük maliyetleri ile savaş meydanında düzeni değiştiren İHA'lar 2022 yılından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşına da yön verdi. Ukrayna, milyonlarca dolarlık Rus savaş uçaklarına İHA'larla büyük zararlar verirken, Rusya da bugün Avrupa'ya korku salan rakip bir insansız hava aracı gücü geliştirdi.

İHA'ların gücüne şahit olan ülkeler, savunma yatırımlarını bu yöne kaydırırken Avrupa da İHA'ları ve İHA savunma sistemlerini yeni yatırım önceliği olarak belirledi.

Öte yandan Rusya da, İHA kabiliyetlerini artırmak için 2030 yılına kadar ülke genelinde 48 araştırma ve üretim tesisi kurmayı planlıyor.