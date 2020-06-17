Naturelgaz eylülde halka arz planlıyor
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Naturelgaz'ı en geç eylül ayında halka arz etmeyi planladıklarını açıkladı.
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Naturelgaz'ı en geç eylül ayında halka arz etmeyi planladıklarını açıkladı.
Dünya Dijital'de canlı yayınlanan Global Konuşmalar programında konuşan Mehmet Kutman, halka arzı için ocak ayında SPK'ya başvuruda bulunduklarını anımsatarak, halka arz açısından mevcut piyasa koşullarında hiçbir sıkıntı görmediklerini ve eylül ayını planladıklarını bildirdi.
Global Yatırım Holding bünyesinde 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin taşıma doğal gaz pazarında yüzde 20 payı bulunuyor.
Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer alan Naturelgaz, SOCAR Turkey LNG’nin yüzde 100’ünü almak üzere hisse satın alım sözleşmesi imzalamıştı.