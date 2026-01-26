Ne altın ne gümüş... Fiyatlar 10 günde yüzde 100 arttı!

ABD'de son yılların en sert kışı yaşanırken doğal gaz fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

ABD’de NYMEX’te işlem gören doğal gaz vadeli kontratlarında fiyatlar sert yükseldi. 16 Ocak Cuma günü 3,10 dolardan kapanan doğal gaz, 23 Ocak Cuma günü 5,33 dolara çıktı. Böylece doğal gaz fiyatları bir haftada yaklaşık yüzde 72 artış gösterdi.

Prim yüzde 100'e ulaştı

Bugün ilk işlemlerde doğal gaz fiyatları 6,27 dolarla yeni zirveyi test ederken, fiyatlar 6,05 dolar seviyesinde dengelenmeye çalıştı. Doğal gaz fiyatlarında prim de 10 günde yaklaşık yüzde 100 artmış oldu.

Gaz fiyatları son 36 yılın en sert haftalık yükselişini kaydederken, mevcut seviyeler 2022’den bu yana görülen en yüksek düzey.

Talep artışı ve stok endişesi

Öte yandan, ısınma amaçlı doğal gaz talebinin zirveye çıkmasıyla stoklar hızla azalıyor. ABD’de elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının doğal gazdan sağlanması ve gaz hatlarında donma riskinin artması, piyasalarda endişeye yol açarken, doğal gaz fiyatlarındaki yükselişi de destekliyor.

Avrupa'da yüzde 18'lik yükseliş

Avrupa'da da doğal gaz fiyatları, artan talep ve ABD'deki ralli nedeniyle son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak geçtiğimiz perşembe megavat-saat başına 40 euro eşiğini aştı.

Gaz fiyatları bu gelişmeyle Avrupa'da haftalık yüzde 18'lik artış kaydederken, ING analistleri, "Avrupa piyasası kendi soğuk havası ve sıkı depolama durumuyla mücadele ediyor. ABD'deki arz endişeleri, Avrupa'ya LNG akışında bir kesinti potansiyeli göz önüne alındığında, bu kaygıları daha da artıracaktır" yorumunu yaptı.