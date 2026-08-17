Ne altın ne gümüş! Yatırımcı rekora koşan bu metalin peşinde

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Yapay zeka için yapılan milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları, teknoloji sektörünün yanı sıra emtia piyasalarında da dengeleri değiştiriyor. Bu dönüşümün merkezindeki metallerden biri bakır.

Bakır veri merkezlerindeki elektrik sistemlerinden kilometrelerce uzunluktaki kablolara, güç dağıtım altyapısından soğutma ve diğer elektrikli ekipmanlara kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bakır Geliştirme Birliği verilerine göre geleneksel bir veri merkezi 5 bin ila 15 bin ton bakıra ihtiyaç duyuyor. Büyük ölçekli yapay zeka veri merkezlerinde ise bu miktarın tesis başına 50 bin tona kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bakır yeniden rekora yaklaştı

Yapay zeka altyapısına yönelik beklentiler bakır fiyatlarını da destekliyor. Mayıs ayında libre başına 6,68 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra haziran sonunda yaklaşık 6,01 dolara kadar düşen bakır, yeniden güç kazanarak 6,62 dolar civarına yükselirken tarihi zirvesine tekrar yaklaştı.

Bakırdaki yükseliş yapay zeka veri merkezlerinin dışında elektrikli araçların yaygınlaşması, güneş enerjisi yatırımları ve gelişmekte olan ülkelerde elektrifikasyonun hızlanması ile de artıyor.

Talep artıyor, arz yetişmekte zorlanıyor

Talebin hızla büyüdüğü bir dönemde arz tarafındaki sorunlar bakır piyasasının geleceği açısından öne çıkıyor. Yeni bakır madenlerinin geliştirilmesinin uzun yıllar alması, son dönemde maden yatırımlarının yavaşlaması ve mevcut sahalardaki cevher kalitesinin düşmesi üretimin talebe aynı hızda karşılık vermesini zorlaştırıyor.

Bu nedenle yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımların önümüzdeki yıllarda devam etmesi halinde veri merkezlerinden gelecek ek talebin bakır piyasasındaki arz sıkışıklığını daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Madencilik şirketleri kazancı katladı

Bakır fiyatlarındaki güçlü seyir, madencilik şirketlerinin hisselerini de destekliyor. Önde gelen bakır üreticilerinin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 35 yükselirken, 40 madencilik şirketine yatırım yapan bir bakır madenciliği fonu dda bu yıl yüzde 19, son bir yılda da yüzde 82 değer kazandı. Doğrudan bakır fiyatlarını takip eden vadeli işlem tabanlı fonlarda ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15, son 52 haftada yüzde 43 yükseliş görüldü.

Yapay zekanın yeni darboğazı bakır olabilir

Yapay zeka yatırımlarının bugüne kadarki tartışmaları büyük ölçüde gelişmiş çipler, enerji ihtiyacı ve veri merkezi kapasitesi üzerinde yoğunlaştı. Ancak yeni tesislerin elektrik altyapısı büyüdükçe ihtiyaç duyulan bakır miktarı da hızla artıyor.

Bu durum bakırı yapay zeka yatırımlarının devamı açısından stratejik hammaddelerden biri haline getiriyor. Arzın aynı hızda genişlememesi halinde ise önümüzdeki dönemde bakır fiyatlarında yeni rekorlar gündeme gelebilir.