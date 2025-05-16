Ne eğitimde ne istihdamdalar... Gençlerin yüzde 22,9 evde!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Genç nüfus oranı yüzde 14,9’a geriledi

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9 oldu.

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,2, 2060 yılında yüzde 10,3, 2080 yılında yüzde 8,8 ve 2100 yılında yüzde 9,6 olacağı öngörüldü.

Genç nüfus düşmeye devam edecek

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,4, 2060 yılında yüzde 9,2, 2080 yılında yüzde 7,2, 2100 yılında yüzde 7,2 olacağı öngörüldü.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,0, 2060 yılında yüzde 11,1, 2080 yılında yüzde 9,8, 2100 yılında yüzde 11,4 olacağı öngörüldü.

Türkiye'nin genç nüfusu AB ülkelerinden yüksek

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,6 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 9,2 ile Bulgaristan, yüzde 9,5 ile Litvanya, yüzde 9,7 ile Malta ve Slovenya olduğu görüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,9 ile AB üye ülkelerinin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Genç nüfus oranı en yüksek Hakkari'de

ADNKS sonuçlarına göre 2024 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 20,6 ile Şırnak, yüzde 20,3 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 11,8 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,1 ile Muğla ve yüzde 12,2 ile Ordu izledi.

Genç nüfusun yüzde 30,5'i 15-17 yaş grubunda yer aldı

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfusun yüzde 30,5'inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,9'unun 18-19 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 20-22 yaş grubunda ve yüzde 20,8'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresi 63,5 yıl

Hayat Tabloları, 2021-2023 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,3 yıl, erkekler için 74,7 yıl ve kadınlar için 80,0 yıl oldu.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresinin 63,5 yıl, erkekler için 60,9 yıl ve kadınlar için 66,1 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Evli genç kadınlar, evli genç erkeklerin 3,5 katı

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2024 yılında yüzde 96,6'sının hiç evlenmemiş, yüzde 3,3'ünün evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 87,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 11,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

En fazla göç hareketliliği 20-24 yaşta

İç Göç İstatistiklerine göre Türkiye'de 2023 yılında en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en büyük nedeninin eğitim olduğu görüldü. Gençlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak veya iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Kadınlarda yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 49,0

Türkiye'de 2022/'23 öğretim yılında yüzde 46,0 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2023/'24 öğretim yılında yüzde 42,7 oldu. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 41,1 iken yüzde 36,7, kadınlarda ise yüzde 51,2 iken yüzde 49,0 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2023 yılında yüzde 45,6 iken 2024 yılında yüzde 47,2 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 57,4 iken 2024 yılında yüzde 59,5, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 33,1 iken 2024 yılında yüzde 34,0 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2023 yılında yüzde 17,4 iken 2024 yılında yüzde 16,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2023 yılında yüzde 14,3 iken 2024 yılında yüzde 13,1, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 23,2 iken 2024 yılında yüzde 22,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2023 yılında yüzde 22,5 iken 2024 yılında yüzde 22,9 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2023 yılında yüzde 15,6 iken 2024 yılında yüzde 16,2, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 29,8 iken 2024 yılında yüzde 30,1 oldu.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 56,3'ü hizmet sektöründe

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2023 yılında yüzde 37,7 iken 2024 yılında yüzde 39,5'e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2023 yılında yüzde 49,2 iken 2024 yılında yüzde 51,7, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 25,4 iken 2024 yılında yüzde 26,4 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2024 yılında yüzde 13,0'ının tarım sektöründe, yüzde 30,7'sinin sanayi sektöründe, yüzde 56,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 11,8'inin tarım sektöründe, yüzde 35,9'unun sanayi sektöründe, yüzde 52,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 15,4'ünün tarım, yüzde 19,9'unun sanayi, yüzde 64,7'sinin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Sağlığından memnun olan gençlerin oranı yüzde 87,2

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2023 yılında yüzde 69,2 iken 2024 yılında yüzde 67,5 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2023 yılında yüzde 86,8 iken 2024 yılında yüzde 87,2'ye yükseldi. Bu oran 2024 yılında genç erkeklerde yüzde 87,9, genç kadınlarda ise yüzde 86,5 oldu.

Gençlerin yüzde 51,8'i mutlu

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,8 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 11,2 oldu.

Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı yüzde 48,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 55,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 9,6 oldu.

Gençlerin mutluluk kaynağı sağlık

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,1 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 40,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 29,3 ile başarı ve yüzde 16,0 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 50,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 20,5 ile başarı ve yüzde 20,2 ile sevgi takip etti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,1 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 40,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 29,3 ile başarı ve yüzde 16,0 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 50,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 20,5 ile başarı ve yüzde 20,2 ile sevgi takip etti.

Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 79,6'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 54,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 81,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 56,3 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 75,8 ve yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 65,4'ü almış olduğu eğitimden memnun

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 65,4'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 64,3 iken genç kadınlarda yüzde 66,6 oldu.

Gençler interneti en fazla mesajlaşma amacı ile kullandı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki gençlerin İnternet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde, mesajlaşma yüzde 98,5 ilk sırayı alırken, yüzde 95,7 ile sosyal medya üzerinden profil oluşturma ve içerik paylaşma ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 95,3 ile İnternet üzerinden sesli ve görüntülü arama yapma, yüzde 89,8 ile paylaşım sitelerinden video izleme takip etti. Gençlerin İnternette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 6,2 ile toplumsal veya siyasal konuda online tartışma/oylamaya katılma oldu.