Ne petrol ne doğal gaz! Enerji savaşını bataryalar kazanacak

Artan enerji talebi ve Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmasının ardından, 2026 batarya ve pillerin küresel enerji sisteminde en etkili yılı oldu. Analistlere göre enerji tedarikindeki kesintiler devam ederse bu ivme daha da artacak.

Çinli batarya üreticileri, küresel talebin artmasıyla ilk çeyrek karlarında keskin bir artış öngörürken Vietnam'da ise şirketler LNG'den elektrik üreten bir projeyi yenilenebilir enerji kaynakları ve depolama sistemleriyle değiştirmek için onay arıyor.

Batarya depolama sistemlerine yatırımlar artıyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji sektörü birimi başkanı Brent Wanner enerji sistemine yatırım yapmayı düşünen herkes için bataryaların en cazip seçeneklerden biri haline geldiğini belirterek, "Batarya depolama sistemleri öngörülebilir gelecekte büyümeye devam edecek" dedi.

Güneş ve rüzgar enerjisiyle dolup taşan pazarlarda, batarya operatörleri elektriği ucuzken satın alıp, talep zirvedeyken satabiliyor. Yenilenebilir enerjideki açığı eskiden kömür ve gaz santralleri kapatırken, artık ucuzlayan ve hızlanan batarya teknolojileri bu boşluğu giderek daha fazla dolduruyor.

BNEF'e göre, batarya depolama sistemlerinde ortalama maliyetler ise 2018'den 2025'e kadar yaklaşık yüzde 75 düştü. 2035'e kadar maliyatlerin yüzde 25 daha düşmesi bekleniyor.

Şebekenin işleyişinde büyük fark yaratacak dev batarya tesisleri de giderek artıyor. Moğolistan'da, 7,4 gigawatt-saat kapasitelik üç devasa tesis yakın zamanda devreye alınırken kapasitenin, birkaç büyük enerji santraline rakip olabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor. İskoçya'da ise eski bir kömür madeni sahasına kurulan iki dev batarya çiftliği bu yıl faaliyete geçecek.

Kişi başına düşen pil tüketimi açısından dünyanın en büyük pazarı olan Avustralya, bu patlamanın enerji sistemlerini nasıl yeniden şekillendirdiğine dair bir fikir veriyor. Geçtiğimiz yıl kısmen devreye alınan dev batarya tesisleri enerji tükeminin en yoğun olduğu akşam saatlerinde, ana şebekeye doğal gaz santrallerinden daha fazla enerji aktardı.

Depolama sistemleri, ülkelerin enerji güvenliğindeki rolünü güçlendirirken maliyetlerdeki hızlı düşüş de yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Çin küresel üretimin yarısını tek başına karşılıyor

Batarya tesislerinin patlamasının merkezinde ise Çin'in üretimdeki rolü yer alıyor. Elektrikli araç tedarik zincirine yapılan yatırımlar, pil fazlalığına yol açarak fiyatları düşürürürken küresel pazarları daha ucuz ekipmanlarla doldurdu. İran savaşının ardından da lityum iyon pil ihracatı artan küresel talep nedeniyle marrta yükseldi.

Çin, 2021'de yenilenebilir projelere depolama zorunluluğu getirilen düzenlemenin etkisiyle bugün küresel batarya üretiminin ve şebeke ölçekli kurulumların yarısını tek başına karşılıyor. Uzmanlara göre bu süreç, güneş enerjisinde görülen döngüye benziyor. Talep artışı yatırımları hızlandırıyor, ardından arz fazlası ve fiyat düşüşü geliyor. Buna karşın batarya maliyetleri gerilerken diğer temiz enerji teknolojilerinde artış görülüyor.

Talep artıyor, daha güçlü sistemler geliştiriliyor

ABD’de de özellikle veri merkezlerinin hızlı büyümesi, enerji ihtiyacını artırırken birçok bölgede türbin kıtlığı ve şebeke sınırlamaları nedeniyle güneş ve batarya sistemlerine yönelim artıyor. Elon Musk'ın xAI şirketi de Tennessee'deki tesisinde Tesla Megapack bataryaları kullanarak elektrik kesintilerini yönetiyor.

Öte yandan ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre 2026'da yeni eklenecek enerji kapasitenin dörtte birinden fazlasını bataryaların oluşturması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre bataryalar artık sadece temiz enerji değil, şebeke istikrarını sağlayan kritik bir altyapı unsuru haline geliyor. Bu dönüşüm, lityum iyonun ötesinde uzun süreli depolama teknolojilerini de hızlandırırken şirketler, demir bazlı sistemlerle 100 saate kadar enerji depolayabilen yeni çözümler geliştiriyor.

Avrupa'da hızlı yayılım şebekeleri zorluyor

Avrupa'da rüzgar ve güneş enerjisinin hızlı yayılımı, arzda büyük dalgalanmalara göre tasarlanmamış şebekeleri zorluyor. Bu durum fiyat oynaklığını artırırken, üretimin talebi aştığı anlarda santrallerin kapatılmasına yol açıyor. Sadece Almanya'nın bu yıl, yenilenebilir üretimdeki kısıtlamalar nedeniyle 3,7 milyar euro kaybetmesi bekleniyor. Ancak buna karşılık Avrupa genelinde depolama kapasitesinin on yıl sonuna kadar yaklaşık beş kat artması öngörülüyor.

Benzer şekilde Hindistan, Brezilya ve Mısır da batarya yatırımlarını hızlandırıyor. Ancak sektör halen Çin'e bağımlı durumda. Bu durum jeopolitik gerilimlerle birlikte yine enerji arzında kırılganlık yaratıyor.

Batarya projeleri zaman zamana izin süreçleri ve finansman gibi engellere de takılsa analistler sektörde yavaşlama beklemiyor. Üreticiler, Avustralya'daki hızlı büyüme örneğinin benzerlerinin Avrupa'dan Teksas'a kadar yayılacağını öngörerek yeni pazarlara yönelirken enerji depolama sistemlerinin öneminin giderek artacağı öngörülüyor.