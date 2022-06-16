Nebati, Adana'da iş insanlarıyla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın Adana İş Dünyası Buluşması toplantısına katılacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana İş Dünyası Buluşması toplantısı saat 14.45'te başlayacak.

Nebati, yarın saat 10.30'da Adana Valiliği'ni ziyaret edecek ve saat 11.15'te Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması toplantısına katılacak. Bakan ayrıca, yarın saat 13.30'da Ak Parti Adana İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek.