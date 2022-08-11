Nebati: Cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin enerji maliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam ettiğini belirterek, “Ocak-Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8,1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık, cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz” değerlendirmesini yaptı.

TCMB'nin bugün açıkladığı verilere göre; cari işlemler açığı Haziran'da 3.458 milyar dolar oldu oldu. Türkiye ekonomisi ilk 6 ayda 32.4 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar doları aştı. Detaylar

Bakan Nebati'nin 13. Büyükelçiler Konferansı'ndaki konuşmasından satır başları:

* Türkiye Ekonomi Modeli serbest piyasa ekonomisinin kurallarından sapmadan, makroekonomik istikrarı sağlayarak, fırsatların değerlendirmesini ve risklerden kaçınılmasını sağlıyor

* İklim değişikliği ile mücadele ve Yeşil Dönüşüm ile ilgili çabalarımızı sürdürüyoruz

* Yeşil Finansmana yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz

* Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

* KKM ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Fed faiz artışının ülkemiz üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdık.

* 2021 yılında 154 milyar TL, bu yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar TL vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız.

* Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir.

* Yılın ilk yarısında bütçe olumlu bir performans ortaya koymuştur.

* Ocak-Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8,1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık, cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz.

* Enerji maliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam ediyoruz.

* Bu yıl turizmden 37 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi öngörüyoruz.

* İhracatımız 248,4 milyar dolara ulaşarak, Dünya ticaretindeki aldığımız pay yüzde 1'i aştı.

* Toplam istihdam Haziran ayı itibarıyla 30,9 milyon kişiye ulaştı.

* Öncü göstergeler büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor.