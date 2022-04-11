Nebati: Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri için çalışıyoruz
Mardin'de iş dünyası ile buluşma toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi ve "Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de iş dünyası ile bir araya geldi. İşte Nebati'nin iş dünyası ile buluşma toplantısındaki açıklamalarından satır başları:
- Hedefimiz Tarım ve enerjide ithalata bağlı olmayan bir ülke konumuna gelmek.
- İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak.
- Artık 21. yüzyıla damga vuran bir Türkiye'yiz.
- Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ülkedir.
- Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu.
- Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz.
- Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.
- Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz.
- Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik.
- Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir.
- Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.
- Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur.
- TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
- Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik.
- Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz.
- Önümüzdeki yıl doğal gazın ilk vanasını çevireceğiz.
- Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz.
- Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz.