Nebati: Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de iş dünyası ile bir araya geldi. İşte Nebati'nin iş dünyası ile buluşma toplantısındaki açıklamalarından satır başları:

- Hedefimiz Tarım ve enerjide ithalata bağlı olmayan bir ülke konumuna gelmek.

- İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak.

- Artık 21. yüzyıla damga vuran bir Türkiye'yiz.

- Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ülkedir.

- Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu.

- Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz.

- Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.

- Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz.

- Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik.

- Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir.

- Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.

- Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur.

- TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

- Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik.

- Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz.

- Önümüzdeki yıl doğal gazın ilk vanasını çevireceğiz.

- Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz.

- Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz.