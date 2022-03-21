Nebati: Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
Şanlıurfa'da iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor. Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da iş dünyası toplantılarına katılıyor. Nebati'nin burada yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:
- Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
- Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor.
- Türkiye ekonomisini kur-faiz sarmalından çıkardık
- Petrol, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında, biz hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz.
- Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz.
- Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz.
- Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz.
- Şu anda Türkiye aldığı önlemler, ortaya koyduğu dirayetle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış, dünyanın en güçlü ülkelerinden, sözü dinlenen ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir.
- Bütçe dengesinden, disiplininden asla taviz vermiyoruz.
- Yatırımcılar Türkiye gelsin diye bir koşacağız, Londra'ya da Paris'e de Körfez'e de Japonya'ya da Afrika'ya da gideceğiz, onları buraya getireceğiz.