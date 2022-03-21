Nebati: Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da iş dünyası toplantılarına katılıyor. Nebati'nin burada yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

- Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız

- Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor.

- Türkiye ekonomisini kur-faiz sarmalından çıkardık

- Petrol, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında, biz hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz.

- Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz.

- Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz.

- Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz.

- Şu anda Türkiye aldığı önlemler, ortaya koyduğu dirayetle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış, dünyanın en güçlü ülkelerinden, sözü dinlenen ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir.

- Bütçe dengesinden, disiplininden asla taviz vermiyoruz.

- Yatırımcılar Türkiye gelsin diye bir koşacağız, Londra'ya da Paris'e de Körfez'e de Japonya'ya da Afrika'ya da gideceğiz, onları buraya getireceğiz.