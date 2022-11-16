Nebati: G20 sürecini aktif bir şekilde yürüttük

G20’nin 17’inci Liderler Zirvesi Bali’de düzenlendi. Zirve esnasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevkidaşları ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler kapsamında, ikili ekonomik ve finansal iş birliğine yönelik konular ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, G20 açısından bu sene en önemli konulardan birinin Ukrayna’da yaşanan savaşın Bildirge’ye nasıl yansıyacağı hususu olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Liderler Zirvesi’ne kadar olan süreçte farklılaşan pozisyonlar nedeniyle Bakanlar düzeyinde yapılan toplantılarda hiçbir Bildirge çıkarılamamıştı.

Zirveden önce başlayan Bildirge müzakerelerinde bu konu ve diğer G20 çalışma alanları yoğun bir şekilde tartışılmıştır.

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonuçlarına referans verilerek ortak bir Bildirge oluşturulmuştur.

Bakanlığımız, G20 Şerpa ve Finans Hatları koordinatörü olarak ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde G20 sürecini aktif bir şekilde yürütmüştür.

Tüm bu süreçte ülkemiz tüm taraflar ile konuşabilme yeteneğiyle ara bulucu bir rol oynamış ve Bildirgenin çıkarılmasında aktif bir tutum sergilemiştir.

G20 Bildirgesi’nde önemli bir gelişme de ülkemiz öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişiminin Türkiye ve İstanbul Anlaşmasına da referans verilerek tüm G20 üyelerince memnuniyetle karşılanmasıdır.

Ayrıca, mülteciler konusunda iş birliği içerisinde olunması gerekliliği G20 Bildirgesinde yer almıştır.



Zirve esnasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevkidaşları ile birçok görüşme gerçekleştirmiştir.

Bu görüşmeler kapsamında, ikili ekonomik ve finansal iş birliğine yönelik konular ele alınmıştır."