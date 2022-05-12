Nebati: Gıda sektörü ile cesur adımlarda mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. dedi.

Bakan Nebati, fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.