  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Nebati: İletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık
Takip Et

Nebati: İletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan heyeti ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklılar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakan Nebati, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan heyeti ile ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik.

Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklılar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık."

AKINCI TİHA, yeni bir irtifa rekoru kırdı

Türkiye Haberleri

AKINCI TİHA, yeni bir irtifa rekoru kırdı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye