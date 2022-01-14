Nebati: Kamu bankalarının sermaye artırımı bu ay sonuçlanır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ile ilgili çalışmanın Ocak ayı sona ermeden sonuçlanacağını söyledi.

Nebati, Bloomberg ile yaptığı ve BloombergHT'de yer alan söyleşisinde kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ile ilgili çalışmanın "bu ay bitmeden" sonuçlanacağını söyledi.

Kur korumalı mevduat uygulamasından Çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirterek, "Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15'ii DTH'lardan geliyor. TL'den dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para" diye konuştu.

Nebati enflasyonun Ocak'ta zirve yapacağını, 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini de ifade etti.

Nebati ayrıca süper bono, KDV düzenlemesi ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Süper bono yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz... Bizim sadece ve sadece yapacağımız şey, tedbirler paketinde açıkladığımız alanlarda adımlar atmak.

KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım... Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız."

Nebati ayrıca, sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını belirterek, "Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi KGF'yi getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok. Bitiririz bu ay" dedi.