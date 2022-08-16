Nebati: Otoda haksız fiyata sebep olan 100 bin kişi radarımıza takıldı

ANKARA (DÜNYA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Nebati, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlı olduklarını belirterek, “RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Nebati, bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin kişinin Bakanlık radarına takıldığını bildirildi.

Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptıkları bilgisini veren Nebati, “ Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor” dedi.