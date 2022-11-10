Nebati: ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusuna, "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Halen motor silindir hacmi 1600 cc’nin altındaki otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp, 175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 70, 200 bin liranın üzerindeki otomobillerde ise yüzde 80 vergi uygulanıyor.