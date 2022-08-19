Nebati: Sermaye piyasaları derinleşmeyi sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borsa öncülüğünde sermaye piyasalarının derinleşmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti." dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Nebati, uş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervlerinin de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydettiğine değinerek, "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.