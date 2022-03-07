Nebati: Temmuza kadar yetecek ayçiçek yağımız var

Şebnem TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı olduğunu söyleyen Bakan Nebati, "Yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Son dönemde Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime bağlı olarak enerji ve gıda fiyatlarındaki artış hızlandı



- Fiyat istikrarının sağlanması birinci önceliklerimizden birisidir.



- Enflasyonla mücadele sabırlı ve kararlı olmayı gerektirmektedir, tüm kurumlar tam istişare ile çalışmaktadır.



- Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için Fiyat İstikrar Komitesi'ni aktif olarak kullanıyoruz.

"Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağımız var"

- Bugün hiç bir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var.



- Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz.



- Ülkede sanki bir yokluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Hazine olarak net bir operasyon çekeceğimizi herkes bilsin.

- Kur ile ilgili ihanete varan davranışları sergileyenlerin kim olduğunu biliyoruz. Dünkü yağ ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyor. Yönlendirmeye gayret edenler ülkeye düşmanlık yapıyor.

- Son 20 yıldır ülkede kimse hiç kimse hayat pahalılığına enflasyona ezdirilmedi, ezdirilmeyecek. Elbette zorluk yaşıyoruz. Bizden kaynaklanan değil, küresel sorunlar.

- Varandaşı hassasiyete davet ediyorum.

Müteahhitlerle mahsuplaşma

- Müteahhitlerin gecikmiş vergi borcuyla ilgili genişleyecek sonraki adımlarla mahsuplaşmayı getirdik. Böylece her ihaleye katılabilecekler.



- KGF ile her türlü özveride bulunmaya yeni yeni kampanyalar açıklamaya devam edeceğiz.