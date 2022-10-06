Nebati: TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlayacak

ANKARA (DÜNYA)

Gıda Komitesi, tarım ürünlerinin fiyat hareketlerini tarladan sofraya kadar tüm aşamalarını analiz etme kararı aldı. Komite ayrıca TMO’nun uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlamasını kararlaştırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırıldığını kaydederken, alınabilecek ilave tedbirlerin de değerlendirildiği bilgisini verdi.

Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına bakanlar yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtilirken, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmelerin analiz edildiği kaydedildi.

Toplantıda üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildiği vurgulanarak, “Buna göre, gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla TMO’nun uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırıldığına değinilerek, diğer ilave tedbirlerin de ele alındığı aktarıldı.