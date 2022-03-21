Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para düzenlemesiyle ilgili teknik son çalışmaları geçen haftanın başında yaptıklarını ve ilgili kurumların konuya ilişkin görüşlerini topladıklarını söyledi. Nebati, "Bundan sonrası Meclisin kendi takvimi içerisinde gündeme gelip, yasalaşacak. Dünyada zaten kripto parayla ilgili henüz oturmuş bir mevzuat düzeni yok. Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık" dedi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Nebati, kamu müteahhitlerinin artan inşaat maliyetleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıya ilişkin soru üzerine, müteahhitlere ayırdıkları rakamın 9 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, "Ocak ayından itibaren özellikle emtia fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Müteahhitlerimiz de bu emtia fiyatlarından etkilendi. Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz" değerlendirmesinde bulundu.

Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, bununla ekonomik göstergelerin istikrar kazandığını söyledi. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun."