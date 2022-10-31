Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz ve birlikte yürüyeceğiz.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı, şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar, Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde.

Selektif kredi politikasını istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz.

2022 yılında selektif kredi anlayışıyla Hazine destekli KGF kefalet sisteminde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız.

Küresel ölçekte zorlu bir dönemde geçtiğimizin hepimiz farkındayız, öte yandan ülkemiz açısından yepyeni fırsatlar barındırdığının da çok net bir şekilde farkındayız.

Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz.

Gereken tüm mücadeleyi sonuç alana kadar veriyoruz, çünkü biz yarına yön verme ideali ile ilerliyoruz.

İlerleyen dönmede de vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm mücadeleleri tereddüt etmeden vermeye devam edeceğiz.

Her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik ve devam edeceğiz.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi finansal istikrara katkı sağlıyor.

Krizler her alanda ortaya çıkar ama biter.

Milli kartımız Troy'un kullanımını yaygınlaştıracağız.

Yarına yön veren 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.