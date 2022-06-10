Nebati: Türkiye, yabancı yatırımcı için ilgi odağı olmaya devam edecek

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini belirtti.

Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."