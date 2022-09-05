Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz

ANKARA (DÜNYA)



Ağustos ayında tüketici fiyatlarında yüzde 1,46, Ağustos ayı itibariyle yıllık TÜFE’de ise yüzde 80,21’e ulaştığının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye’nin sıkı para politikasıyla resesyon yaratmadan enflasyonla mücadele ettiğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nureddin Nebati, “Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz” ifadesini kullandı.

Büyük ekonomilerin son 40-50 yılın en yüksek enflasyonu ile karşılaştığını ve ekonomilerinin “durma noktasına geleceği” endişesi taşıdıklarını ileri süren Nebati, sıkı para politikası uygulayan bu ülkelerin bazılarının resesyon ihtimali nedeniyle negatif reel faiz politikasına geçtiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye’ye yönelik olarak ise “Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır” dedi.