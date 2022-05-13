Nebati'den enflasyon açıklaması: Topyekûn olduğu sürece başarıya ulaşacak

Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "enflasyonla mücadelemiz topyekûn olduğumuz sürece başarıya ulaşacaktır." dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşlarıyla çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Nebati, "fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor ve gereken tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Nebati, konut sektörüne yönelik paketlere ilişkin, "Hem konut arzını artırıyoruz, hem de vatandaşın uygun finansmanla konut sahibi olmasını sağlıyoruz." dedi.

Bu adımı astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara göz yummayacaklarını kaydeden Nebati, "Paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. İnternet üzerinden bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paketin açıklanmasının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi." ifadelerini kullandı.