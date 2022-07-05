Nebati'den 'enflasyonla mücadele' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında, bugüne kadar enflasyonla mücadelede atılan adımları paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Nebati, şunları söyledi: "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir."
Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. pic.twitter.com/fod0Ah8vnz— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) July 5, 2022