Nebati'den 'enflasyonla mücadele' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Nebati, şunları söyledi: "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir."