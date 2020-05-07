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Nef Vakfı Başkanı Erden Timur 'Yasemin Salih ile İyi Bir Dünya'da

'Yasemin Salih ile İyi Bir Dünya'da bu haftanın konuğu Nef Vakfı Başkanı Erden Timur...

Nef Vakfı Başkanı Erden Timur 'Yasemin Salih ile İyi Bir Dünya'da
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Nef Vakfı YK Başkanı Erden Timur İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı.

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