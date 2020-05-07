NEF Vakfı’ndan hastanelere 1.7 milyon tıbbi malzeme

07 Mayıs 2020

Yasemin SALİH

Nef Vakfı YK Başkanı Erden Timur İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı.

Mart ayının ortalarından itibaren pandemi sürecinin etkisine giren Türkiye’de, sağlık çalışanlarına destek projeleri gittikçe büyüyor. Kadınların ekonomiye kazandırılmasından eğitim bursları ve toplumsal yardımlar alanında aktif projeler yürüten NEF Vakfı, bu süreçte hastaneler için tıbbi malzemeler üreten ilk kurumlar arasında. İyi Bir Dünya programına konuk olan vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 16 Mart’ta hızlı bir şekilde Pandemi Heyeti oluşturduklarını ve destek için aksiyon aldıklarını söyledi. Heyette Capa, Haseki, Amerikan hastaneleri gibi pandemide öne çıkan sağlık kuruluşlarından sekiz hekimin yanı sıra mühendisler ve endüstriyel tasarımcıların da bulunduğunu aktaran Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte ihtiyaç olan ve üretimi bulunmayan ürünlerin yanı sıra üretimi olup da tedarik sıkıntısı yaşananlara da odaklandık. Hastanelerle görüştükten sonra yedi ürün belirledik. Hızlıca tasarımları yapıldı, testlerden geçti, hastanelerde denendi ve sonrasında seri üretimine başlandı. Bu anlamda tüm sanayi kuruluşlarından hızlı davrandığımızı söyleyebilirim. Devlet üretime başladığında biz zaten 400 adet ürünü hastanelere göndermiştik.”

İlk üretimin 21 Mart’ta başladığını vurgulayan Erden Timur, vantilatör, endübasyon kutusu, numune alma kabini, dezenfeksiyon istasyonu gibi ürünlerin yanında tulum, önlük, maske de ürettiklerini ifade etti. Timur, 81 ilde 600’ün üzerinde sağlık kuruluşuna tıbbi malzeme gönderdiklerini, bu sayının bu hafta sonu itibarıyla 1.7 milyon adete ulaşacağını da belirtti. Timur ayrıca bu süreçte kendilerine Üç Boyutlu Destek Platformu ile UPS gibi kuruluşların da iş ortağı olarak destek verdiklerinin altını çizdi.

Sağlık sektörüne ısındık

Son günlerde koronavirüs vaka sayısındaki azalma ile birlikte Türkiye’nin dört bir köşesindeki hastanelerden gelen verilerin de sevindirici olduğunu söyleyen Timur, tıbbi malzemelere talebin azalmasından da sürecin iyiye gittiğini gördüklerini vurguladı.

Timur, bir takipçinin “Postkorona dönemi sonrasında sağlık alanında yatırım yapmayı planlıyor musunuz?” şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Evet düşünüyoruz. Koruyucu sağlık, çocuk koruma alanında ne yapabiliriz diye baktık. Bu konuda bir marka üzerinde çalışıyoruz. Medikal üretimi çok sevdik. Böyle bir alanda bir şey yapabilir miyiz diye bakıyoruz ama henüz araştırma safhasında. Sağlıkta bir şeyler yapmanın bizi daha iyi hissettireceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda bizden koruma alanında bir yatırım görebilirsiniz ama medikal ürünler konusu şimdilik araştırma fazında.”