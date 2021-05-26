Nefes kredisi 8’inci kez başlıyor: Faiz yüzde 17.5, ödemeler 6 ay sonra

ANKARA(DÜNYA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile üye oda ve borsa kaynaklarının faiz geliri karşılığında, üyelerine indirimli kredi kullandırılmasını öngören nefes kredisi uygulamasının 8’incisi 1 Haziran itibarıyla başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nefes Kredisi 10 bankanın katılımıyla, TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021’den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Destekten yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda önceki yıla göre yüzde 25 kayıp yaşayan, Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyeler yararlanabilecek.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan şirketler 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olanlar ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecekler. Kredi kapsamında işletmeler ödemeye 6 ay sonra başlayacaklar ve yüzde 17.5 faizle 12 eşit taksitte ödemeye yapacaklar. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yazılı açıklamasında, TOBB ve 365 Oda- Borsa olarak tüm kaynakları seferber ettiklerini söyledi.

10 banka aracılık edecek

Nefes Kredisinden yararlanmak isteyenler, TOBB’a bağlı oda ve borsalardan alacakları faaliyet belgesi ile anlaşma yapılan 10 bankaya başvuracaklar, kredilere KGF, Hazine desteğiyle kefil olacak. Başvuru yapılabilecek bankalar şunlar; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası.

Kredi ile tüm kaynaklarını üyelerin emrine verdiklerini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şartları taşıyan firmalar, 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmelerimiz üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabiliyorlar” dedi.

Bankaların krediye yoğun katılımından memnun olduklarının altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, “6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, projenin hayata geçirilmesi noktasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş yanı sıra KGF ve projeye katılan bankalara teşekkür etti.

ATO Başkanı Baran:

Kaynaklarımızı ticari hayata nefes olmak için ayırdık

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel B:aran ise yaptığı açıklamada, pandemiyle mücadele sürecinin başta hizmetler sektörü olmak üzere tüm ticari hayatı etkilediğini kaydederek, “ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız” diye konuştu.

Sektörleri, ATO’nun 67 Meslek Komitesi aracılığıyla takip ettikleri bilgisini veren Baran, “Üyelerimizin arasından seçilerek onları temsil eden Meslek Komite Üyelerimizin toplantılarını ve aldıkları kararlarla sektörleri, talep ve ihtiyaçlarını takip ederek, sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek üzere çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi. Baran, ATO üyelerinin faaliyet belgelerini, internet üzerinden de ücretsiz olarak alabileceklerini kaydetti.