Nefes Kredisi başvuruları kapandı mı? TOBB'dan açıklama geldi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvuruların kapandığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, başvuruların toplam kredi limiti bitene kadar devam edeceğini bildirdi.
TOBB, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
TOBB'un "Nefes Kredisi" başvurularının, bankaların entegrasyonuna göre, 8-9 Temmuz tarihlerinde başladığı anımsatılan paylaşımda, "Toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir. TOBB Nefes Kredisi başvurularının kapandığına ilişkin gazete ve sosyal medyada çıkan haberler kesinlikle doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.
Başvurular 8 Temmuz'da başladı
TOBB’un KOBİ’lere yönelik başlattığı Nefes Kredisi’ne başvurular 8 Temmuz'da başladı.
Kredi Garanti Fonu’nun yüzde 80 kefalet sağladığı, 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli olan kredilere Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden başvuru yapılabiliyor.
Bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabiliyor.