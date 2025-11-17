Nefes Kredisi iki katına çıkarıldı, ilk 6 ay ödeme yok

KOBİ’lerin uygun şartlarla finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen TOBB Nefes Kredisi, iş dünyasından gelen yoğun talep üzerine iki katına çıkarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle yürütülen kredinin hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi.

Yeni başvurular 19 Kasım 2025’te başlayacak ve TOBB’a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

6 ay anapara ödemesiz

KOBİ’ler kredi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Bir işletme en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay anapara ödemesiz, toplamda 36 ay vadeli olacak. 24 aya kadar yüzde 33 faiz, 24 ay üzeri yüzde 32 faiz uygulanacak.

Temmuz ayında verilen birinci Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. İkinci paketle birlikte KOBİ’lere sağlanan toplam destek 80 milyar TL’ye ulaşıyor.

KOBİ’lerden yoğun talep

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sorunun finansmana erişim olduğunu vurgulayarak kredi hacminin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, kredi limitinin artırılması için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirterek şunları söyledi: “Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılında Nefes Kredisi ile KOBİ’lere sağladığımız toplam destek 80 milyar TL’ye ulaştı.”

Hisarcıklıoğlu, destek veren tüm banka yöneticilerine teşekkür ederek KOBİ’lerin uygun maliyetli finansmana erişiminin yatırım, istihdam ve ihracata önemli katkı sağlayacağını ifade etti.