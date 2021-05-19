Nefes kredisinde koşullar belirleniyor

Hüseyin GÖKÇE

COVID-19 sebebiyle ciro kaybı yaşayan esnafa verilen hibe desteğinin ardından, daha büyük çaplı işletmelere faiz ve kâr payı desteği verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB, KGF ve bankalar aracılığıyla tüccar, sanayici ve büyük şirketler için daha önce olduğu gibi nefes kredisi kullandırılacak. Reel sektörün finansmana erişim problemi yaşadığı dönemlerde devreye giren ve TOBB’a bağlı odaların bankalardaki mevduatının güvence olarak kullanılması esasına dayanan nefes kredisinde yeni dönem şartları belirleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni nefes kredisinin ana aktörlerinin daha önce olduğu gibi KGF ve TOBB’un olması bekleniyor. Finansman kısmında ise ağırlıklı olarak kamu bankalarının yer alması öngörülüyor.

Oda ve borsalar bildirimde bulunmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından dün oda ve borsalar bankadaki mevduatlarını ve son kullandırılan nefes kredisine bağladıkları mevduatları TOBB’a bildirmeye başladılar. Üye odalardan gelecek bilgilerin toparlanmasının ardından TOBB’un yeni nefes kredisine sağlayabileceği finansman desteği miktarı belirlenecek. Bunun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, KGF ve TOBB yeni desteğin kullanım şartlarını kararlaştıracaklar. Geçen yıl kullandığı nefes kredisini bu yıl ocak ayından itibaren ödemeye başlayan (veya ödemesi gerektiği halde ödeyemeyen) firmaların bu destekten yararlanıp yararlanmayacağı tespit edilecek.

Son olarak geçen yıl nisan ayında uygulanan nefes kredisine Denizbank aracılık etmişti. TOBB bünyesindeki oda ve borsaların mevduatı karşılığında yüzde 7.5 faiz oranıyla kullandırılan krediler 8 ay geri ödemesiz ve toplam 2 yıl vadeliydi.

Kullanım şartlarında yumuşama bekleniyor

Daha önce kullandırılan nefes kredilerinde insiyatifin bankalarda olması sebebiyle bir çok işletme, destekten yararlanamamaktan şikayet etmişti. Bu kez pandemi koşullarının da göz önünde bulundurularak, yararlanma şartlarının daha kolaylaştırılması bekleniyor. Faizin de aynı şekilde piyasa faizinden çok daha düşük belirlenmesi öngörülüyor.

Ciroya göre kademeli kredi

Nefes kredisinde, şirketlerin cirolarına göre kategorilere ayrılarak kullanabilecekleri finansman miktarının üst sınırları belirlenecek. Bu kez kamu bankalarının ağırlıklı olarak devreye girmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan kabine toplantısından sonra, esnafa sağlanacak hibe desteği yanı sıra tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi verileceğini duyurmuştu.

Geçen yıl 50 bin işletme 3 milyar kredi kullandı

2020 yılında oda ve borsa üyesi 50 bin işletmeye toplam 3 milyar lira tutarında nefes kredisi kullandırılmıştı. Burada sektörel olarak en büyük payı yüzde 19.4 ile toptan ticaret alırken, bunu yüzde 17.3 ile perakende ticaret ve yüzde 17.1 ile de imalat sektörü takip etti. İnşaat yüzde 12.3, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yüzde 5.6, ulaştırma ve depolama yüzde 5.3, mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 4.8, motorlu taşıtlar yüzde 4.7, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 3.4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2, eğitim yüzde 1.5, insan sağlığı ve sosyal hizmetler ile bilgi ve iletişim yüzde 1.3 pay aldı.