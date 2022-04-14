Negatif reel faizde Türkiye liginde birinci

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası nisan ayı Para Politikası Kurulu bugün politika faizi kararını açıklayacak. Piyasa anketlere göre yüzde 14 olan politika faizinde bir değişiklik öngörmüyor. Yükselen ve mart itibariyle yüzde 61’i aşan gelecek aylarda ise yüzde 70’in üzerine çıkacak enflasyona karşın politika faizinde bir değişiklik beklenmezken mart itibariyle TL’nin negatif reel getirisi 47 puana ulaştı. Gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye 47 puan negatif reel getiri ile ilk sırada yer alırken en yakın takipçi eksi 6.4 puanlık negatif reel getiri ile Polonya oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan toplantısı için Reuters’in anketine atılan 18 ekonomistin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağına yönelik beklentide bulundu. Buna karşın ankette bu yıl ilk kez yılsonundan önce faiz artışı beklentisi ankete girdi. Reuters anketine yılsonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 3'ü artık TCMB'nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngördü. Bir ekonomist ise faizin yüzde 12'ye indirileceğini öngördü. Yükseliş öngören üç ekonomist ise liradaki baskı, yükselen enflasyon ve diğer merkez bankalarının faiz artırımlarının sonucunda TCMB'nin yön değiştirerek faiz artırmak zorunda kalacağını tahmin etti. Artış bekleyen üç kurumun yılsonu politika faizi beklentileri yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 seviyesinde.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, cuma günü yayımladığı raporunda bu hafta faizlerde bir değişiklik beklemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türk yetkililerin dile getirdiklerine göre düşük faizleri tercih etseler de bizce enflasyon yükselmeye devam ettikçe ve cari hesapları dengesi bozulmaya devam ettikçe bir faiz indirimi olası değil. İleride TL üzerinde baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna tepki vermesi gerekeceğini düşünüyoruz.

Bu tepkilerin ise döviz piyasasına müdahale ve yeni enstrümanlar şeklinde olmasını bekliyoruz."

Oynama yapması muhtemel değil

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan da yükselen enflasyon oranlarından gelen politika tehdit unsurlarına rağmen, Merkez bankasının yakın dönemde faiz oranlarında bir oynama yapmasının muhtemel olmadığını dile getirerek Türkiye’nin reel faiz oranı ise eksi yüzde 47,1 ile gelişmekte olan piyasalar arasında açık ara en düşük olanı olduğuna dikkat çekti.

KKM ve ihracatçı geliri haberleri TL'ye yaradı

Öte yandan TL, dolar karşısında hafta başından beri değer kazanarak 14,55'li seviyelere kadar geriledi. Kur Korumalı Mevduata geçişlerin beklentilerden hızlı olarak devam etmesi ve 728 milyar TL'ye ulaşması sonrasında baskılanan Dolar/TL, TBMM'ye sunulan yeni taslakta 2022 yıl sonuna kadar dövizini TL'ye çevirecek şirketlerin mevduatlarının faiz/kâr payına vergi istisnası sağlanacağını içermesi ile ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 40'a çıkarılacağı haberleriyle gerilemeye devam etti.