Nejdet Tıskaoğlu: ZONSİAD global bir kuruluş haline geldi

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD), tüm üyelerini ve yeni üye olanları ‘Üye İş Birliği Yemeği’nde bir araya getirdi. ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu “Zonguldak için, memleket için ve ülkemiz için ZONSİAD büyümeye devam edecek, bu büyüme sadece faaliyetleri ile beraber değil ailemize katılan yeni üyelerle birlikte oluyor. ZONSİAD bir kabuk değiştiriyor, bu dönüşümü yeni sanayici ve yen iş insanları ile sağlıyoruz. ZONSİAD, Zonguldak’ın yerelinde üyelerden ziyade artık global bir kuruluş haline gelmiştir” dedi.

Katılımcılardan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Ali Bilir, ZONDEF Genel başkanı Ziya Öncan, ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, HISİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Oscar İstanbul Kilit Genel Müdürü Mustafa Tarkan Doğan, ZONSİAD Kurumsal İletişim Direktörü Metin Kara birer konuşma yaptı.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu 'Üye İş Birliği Yemeği'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tıskaoğlu “Artık hiçbir şey Zonguldak için eskisi gibi olmayacak, bu fotoğraf da onu gösteriyor. 2 yıl önce dostlarımla beraber bu göreve geldiğimiz günden beri de çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Zonguldak, memleket ve bizler için emek sarf ediyoruz. Zonguldak’ın gelişim ve dönüşümünde küçük de olsa bizim payımızın olduğunu düşünüyorum” dedi.

“ZONSİAD global bir kuruluş haline geldi”

Zonguldak büyüdüğünü, Zonguldak ile beraber ZONSİAD da büyüdüğünü söyleyen Nejdet Tıskaoğlu “ZONSİAD’ımızın faaliyetlerini ben bugün burada teker teker anlatmayacağım ama bizi takip edenler iyi biliyor, derneğimizin büyümesi için çok emek verdik. Zonguldak için, memleket için ve ülkemiz için ZONSİAD büyümeye devam edecek, bu büyüme sadece faaliyetleri ile beraber değil ailemize katılan yeni üyelerle birlikte oluyor. ZONSİAD bir kabuk değiştiriyor, bu dönüşümü yeni sanayici ve yen iş yapan dostlar ile sağlıyoruz. ZONSİAD, Zonguldak’ın yerelinde üyelerden ziyade artık global bir kuruluş haline gelmiştir. Ağrı’dan, Ordu’dan, Sivas’tan, Artvin’den, Trabzon’dan, Bitlis’ten dostlarımız var ve bu insanlar ZONSİAD ve Zonguldak’a katkı sağlıyorlar. Katkılarından dolayı bu Zonguldaklı olmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum, işte biz de bu şekilde marka haline geldik ve gelmeye de devam edeceğiz.

“ZONSİAD’I TÜSİAD ve MÜSİAD gibi bir dernek haline getireceğiz”

Metin Kara hocamız “ZONSİAD’ı bir dünya markası haline getireceğiz” dediğinde ben gülmüştüm ama bugün hocamızın dediği bizim için vizyon haline geldi, neden olmasın dedik. Bugün ZONSİAD Türkiye’de neden hatırı sayılır bir dernek haline gelmesin? Her sektörde iş yapan birbirinden değerli dostlarımız var, mesela Çanakçı ve Eren Holding bugün bize inandıkları için bizimle beraberler. Zonguldak’ın önemli firmalarından bir tanesi Demir İnşaat ve Madencilik Grubu da bizimle beraber. 3-5 sene sonra ZONSİAD’ı TÜSİAD ve MÜSİAD gibi bir dernek haline getireceğiz ama bunlar sizlerin sayesinde olacak. Ben buna gönülden inanıyorum ve bu ışık hepimizde var.

“Var gücümüz ile mücadeleye devam edeceğiz”

Zonguldak insanı olarak STK konularında çok başarılı değildik, biz kendi kabuğumuza çekilmiş ve atılgan olmayan ürkek bir yapı içerisindeydik. Yavaş yavaş bu kabuk değişiyor, artık Zonguldak insanı kendini ispatlamak istiyor. Farklı illerdeki farklı dernekler bunu çok iyi beceriyordu ve STK’larda çok etkili olan insanlar lobi faaliyetlerine büyük etki ediyordu. Biz de ZONSİAD olarak bu eksikliği gidermek için yola çıktık ve var gücümüz ile mücadeleye devam edeceğiz. ZONDEF’te Ziya Başkan bayrağı devraldı, ben şahsım ve derneğim adına kendilerini tebrik ediyorum.

ZONSİAD olarak birçok faaliyette bulunduk, derneğimizin adında da olduğu gibi ‘iş yapan, ticaret yapan iş insanları’nın bir araya geldiği topluluk olarak yolumuza devam ediyoruz. Toplantı, gezi ve yemek gibi etkinlikler çok güzel ama artık asıl misyonumuzla hareket etmeliyiz. Birbirimiz ile ticaret hacmini ne kadar çok geliştirirsek hem bizlere hem derneğimize hem de memleketimize fayda sağlayacak. İş birliğimizi daha çok geliştirmek istiyoruz.

“Bütün üyelerimizin olduğu fihrist yapacağız ve her yere mutlaka ulaştıracağız”

Üyelerimizden güzel öneriler geliyor, bana ulaştırılan bir öneride de “Sadece üyelerimizin olduğu bir katalog neden yapmıyoruz?, Hangi sektörde kim ne yapıyorsa kendini bir sayfada anlatacağı bir tanıtım kataloğu bastıralım. Gittiğimiz yerlere bu bastırdığımız katalogları bırakalım, hem kendi içimizdeki hem de dışarıdaki tüm insanlar ticaretimize ortak olsun” denildi. Çok güzel bir fikir olarak değerlendirdik, yakın zamanda bütün üyelerimizin olduğu fihrist yapacağız ve her yere mutlaka ulaştıracağız.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Metin Demir, Zonguldak ticaretinin A’dan Z’ye her anlamda geliştirilmesi için büyük çaba sarf ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum, sağ olsun bizi hiç kırmıyor. Ne zaman bir ihtiyacımız ve fikrine danışmamız gerekirse hep yanımızda oluyor. Nasıl ki Çanakçı ve Eren Holding bizimle beraber ise Demir Ailesi’nin de bizimle beraber olması çok kıymetlidir.

“Ses getiren işler yaptıysak bu sponsorlarla ve üyelerle oldu”

Sponsorlarımıza da teşekkür etmek istiyorum, dernek işleri gönüllülük haricinde zaman ve para gerektiren bir iştir. Birbirinden değerli dostlarım bugün buradayken söylemeden geçemeyeceğim, her an yanımızda oldular ve olmaya da devam ediyorlar. ZONSİAD olarak iki yılda ses getiren işler yaptıysak bu sponsorlarla ve üyelerle orantılı şekilde oldu. Bize destek veren ve sponsor olarak bugüne kadar yanımızda olan tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum.

“Bu koltukları gençlere bırakmak gerek”

ZONSİAD’ı bir kurumsal yapı haline getirmek istiyoruz, bizler geçici olarak buradayız ama ülkemizde koltuğa oturan siyasiler kolay kolay kalkmak istemiyor. Bizler kendi yapımızda böyle olmasını istemiyoruz, gençlere burayı bırakmak lazım. ZONSİAD’ı kendi ayakları üzerinde duran bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz, bu da güçlü üye, güçlü sponsor ve güçlü işbirlikleri ile olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

Metin Demir: projelerimizdeki son durumu zonguldaklı hemşehrilerimize aktardık

Programda konuşan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir "Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği ( ZONSİAD ) tarafından İstanbul’da organize edilen, dernek üyelerinin kaynaşması, tanışması ve işbirliklerin artırılmasına yönelik gerçekleşen etkinliğe katılım sağladık. İlimizde, sanayi sektöründeki güncel gelişmeleri, sektörün yaşadığı sorunlar ile çözüm önerilerini, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmakta olduğumuz çalışmaları ve projelerin son durumlarını katılımcılara aktardık. Organizasyon için ZONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu başta olmak üzere, derneğin yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Halil İbrahim Ece: Eve dönüş projesi desteklenmeli

ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, 'Eve Dönüş' projesinin önemine dikkat çekerek desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ece, "Bayrağı devrettiğimiz günden bugüne yaklaşık 2 yıl gibi zaman geçti. ZONSİAD dünyada ve ülkemizde marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Mevcut Başkan Nejdet Tıskaoğlu ve yönetimiyle birlikte ZONSİAD yeni bir ivme kazandı. Özellikle derneğimiz bölgemiz, ülkemiz ve dünya da tanınma noktasında önemli mesafeler kaydetti. Bölgemiz hala göç veren iller arasında. İşsizlik bölgemiz için önemli bir sorun teşkil etmekte. Başlatılan 'Eve Dönüş' projesi bölgemiz insanı için umut oldu. Bu proje tüm siyasi partiler, STK, Esnaf ve Ticaret odaları, tüm kurumlar ve muhataplarınca desteklenmelidir. Projenin sürdürülebilmesi için tüm kesimlerin taşın altında elini koymalıdır" dedi.

ZONSİAD’A yeni üyeler katıldı

Gecede birbirinden değerli iş insanları, üretimci, sanayiciler, ihracatçı firmalar, otomotiv sektörü, sağlık sektörü gibi birçok dalda firma ZONSİAD ailesine katıldı.

Sürpriz bir kutlama ile ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu’nun geçmiş doğum günü kutlandı. Üyelerin tanıtıldığı, plaketlerin verildiği yemek ZONSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Solist Doç. Dr. Aydın Arslan ve orkestrasının müzik dinletisi ile son buldu.