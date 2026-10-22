Nestle, Rusya'da kontrolü kaybetti

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İsviçreli gıda devi Nestle, Rusya'daki iştiraklerinin yönetiminin geçen ay Moskova yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından önemli bir muhasebe kararı aldı. Şirket, 22 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek faaliyet sonuçlarında, Rusya operasyonlarını eylül ayı sonundan itibaren konsolide mali tablolarına dahil etmediğini duyurdu. Karar sonucunda yaklaşık 1,6 milyar İsviçre frangı tutarındaki net varlık bilanço kayıtlarından çıkarıldı.

Nestle'nin açıklaması, Rusya'nın eylül ayında aldığı geçici yönetim kararının şirket üzerindeki mali etkilerini ilk kez somut rakamlarla ortaya koydu. Ülkedeki varlıkların hukuki mülkiyeti Nestle'de kalmaya devam ediyor ancak şirket artık faaliyetlerin yönetimini kontrol edemiyor. Bu nedenle söz konusu operasyonların gelir ve giderleri, yılın son çeyreğinden itibaren grubun konsolide finansal sonuçlarında yer almayacak.

Varlıkların mülkiyeti sürüyor, yönetim kontrolü yok

Rusya yönetimi, 17 Eylül'de yayımlanan bir kararnameyle Nestle'nin ülkedeki faaliyetlerini geçici dış yönetime devretmişti. Şirket o tarihte hukuki seçeneklerini değerlendirdiğini açıklamış, ancak kararın bilançosuna nasıl yansıyacağı konusunda ayrıntılı bir rakam paylaşmamıştı. Bugünkü finansal açıklama, bir ayı aşkın süredir belirsizliğini koruyan bu soruya yanıt verdi.

Nestle, Rusya'daki varlıklarının hâlâ yasal sahibi olduğunu özellikle vurguluyor. Buna karşılık yönetim yetkisinin kaybedilmesi, söz konusu faaliyetlerin ana şirketin kontrolündeki işletmeler olarak muhasebeleştirilmesini engelliyor. Dolayısıyla bilanço dışına çıkarma işlemi, varlıkların satıldığı veya hukuki mülkiyetin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.

1,4 milyar franklık muhasebe gideri oluştu

Rusya faaliyetlerinin konsolidasyon kapsamından çıkarılması, yaklaşık 1,6 milyar İsviçre frangı tutarındaki net varlığın mali kayıtlardan çıkarılmasına yol açtı. Şirket ayrıca geçmiş dönemlere ait döviz çevrim farkları nedeniyle yaklaşık 1,4 milyar franklık muhasebe gideri kaydetti. Bu ikinci kalem nakit çıkışı yaratmıyor ve şirketin toplam özkaynağını değiştirmiyor.

İşlemin yıl sonu itibarıyla Nestle'nin net borcunu yaklaşık 900 milyon İsviçre frangı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bununla birlikte yönetim, Rusya faaliyetlerinin konsolidasyondan çıkarılmasının 2026 yılı temel faaliyet sonuçları üzerinde sınırlı etkisi olacağını öngörüyor. Üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık satış rakamları ise bu işlemden etkilenmedi.

Rusya satışların yüzde 2'sini sağlıyordu

Nestle'nin Rusya'daki faaliyetleri, yıllıklandırılmış verilerle grubun toplam satışlarının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyordu. Bu operasyonların temel faaliyet kârı ve serbest nakit akışına katkısı ise yüzde 3 ile yüzde 4 arasında bulunuyordu. Dolayısıyla Rusya pazarının konsolidasyon kapsamından çıkarılması, ciro içindeki payından daha yüksek bir kârlılık etkisi yaratma potansiyeli taşıyor.

Rusya faaliyetlerinin artık grup sonuçlarına dahil edilmemesi, özellikle 2026'nın son çeyreğine ilişkin karşılaştırmaları etkileyecek. Şirketin 2025 yılı son çeyrek sonuçlarında Rusya faaliyetleri yer alırken bu yılın aynı döneminde söz konusu gelirler konsolide rakamlara eklenmeyecek. Bu nedenle yatırımcıların açıklanacak satış büyümesini değerlendirirken organik büyüme ile raporlanan büyüme arasındaki farkı dikkate alması gerekecek.

Üçüncü çeyrek satışları 22,8 milyar franka ulaştı

Nestle, Rusya kaynaklı bilanço değişikliğini açıklarken üçüncü çeyrek satışlarında piyasa beklentilerini aşan bir performans sergiledi. Şirketin temmuz-eylül dönemindeki satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 21,64 milyar İsviçre frangından 22,76 milyar franka yükseldi. Organik satış büyümesi yüzde 4 olurken analistlerin ortalama beklentisi yüzde 3,4 düzeyindeydi.

Büyümenin önemli bir kısmı fiyat artışlarından değil, satılan ürün miktarından kaynaklandı. Şirketin fiyat artışlarının büyümeye katkısı yüzde 1,1 puan olurken satın alma ve satış işlemlerinin etkisinden arındırılmış satış hacmi ve ürün karmasındaki artış yüzde 2,8'e ulaştı. Bu sonuç, Nestle'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı satış hacmini artırma stratejisinde ilerleme kaydettiğini gösterdi.

Evcil hayvan ürünleri ve atıştırmalıklar öne çıktı

Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarında evcil hayvan ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorileri büyümenin önemli kaynakları oldu. Evcil hayvan ürünlerinde organik büyüme yüzde 5,3'e, gıda ve atıştırmalıklarda yüzde 5'e ulaştı. Özellikle bu iki kategoride satış hacmindeki artış, fiyat değişikliklerinden daha belirleyici oldu.

Kahve ürünlerindeki organik büyüme yüzde 3,4 olarak gerçekleşirken beslenme ürünlerindeki büyüme yüzde 0,3 ile sınırlı kaldı. Nestle'nin açıklamasına göre beslenme kategorisinde satış hacmi ve ürün karması hâlâ baskı altında bulunuyor. Su ve premium içecekler kategorisinde ise organik büyüme yüzde 12,3'e çıkarak diğer ürün gruplarının üzerine çıktı.

Yıl sonu hedefleri değiştirilmedi

Nestle yönetimi, Rusya kaynaklı bilanço değişikliğine rağmen 2026 yılına ilişkin organik satış büyümesi beklentisini yüzde 3 ile yüzde 4 aralığında korudu. Şirket, temel faaliyet kâr marjının geçen yıla göre iyileşmesini ve serbest nakit akışının 9 milyar İsviçre frangını aşmasını bekliyor. Bu hedefler, Rusya'daki kontrol kaybının grubun kalan faaliyetlerinde planlanan büyüme stratejisini değiştirmediğine işaret ediyor.

Şirketin önünde iki ayrı süreç bulunuyor. Bir yandan Rusya'daki varlıklarının hukuki durumunu ve olası haklarını korumaya çalışırken diğer yandan küresel faaliyetlerinde satış hacmini artırmaya odaklanıyor. Yatırımcılar açısından bundan sonraki önemli gelişme, Rusya'daki geçici yönetim uygulamasının kalıcı bir mülkiyet değişikliğine dönüşüp dönüşmeyeceği ve bilanço üzerindeki ek etkilerin boyutu olacak.