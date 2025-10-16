Gıda devinden işten çıkarma kararı: 16 bin kişi işsiz kalacak!

Nestle, yeni CEO'su Philipp Navratil'ın görevi devralmasının ardından maliyet tasarrufu hedefini yükselterek önümüzdeki iki yıl içinde iş gücünü 16 bin kişi azaltmayı planladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük paketlenmiş gıda grubu Nestle, maliyet tasarrufu hedefini 2027'ye kadar 3,0 milyar İsviçre frangına yükseltti.

Nestle, fonksiyonlar ve bölgeler arasında yaklaşık 12 bin beyaz yakalı pozisyonu kısmayı ve imalat ve tedarik zincirinde ek 4 bin kişilik bir personel azaltma planladığını duyurdu.

Şirket küresel olarak yaklaşık 277 bin kişi istihdam ediyor.

Navratil, personel azaltmalarının başladığını ve önümüzdeki iki yıl içinde hızlanacağını belirterek, "Dünya değişiyor ve Nestle'nin daha hızlı değişmesi gerekiyor" dedi.