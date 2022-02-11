Net ihracatçı olmayan şirketlere yeniden reeskont hakkı

Reeskont kredisi hakları geçen yıl kaldırılan net ihracatçı olmayan firmalara kur korumalı mevduat kullanım şartı ile yeniden reeskont kredisi hakkı tanındı.

TCMB, 1 Ekim 2021'den geçerli olmak üzere döviz cinsi reeskont kredilerine net ihracatçı tanımı getirmişti.

TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi uygulama talimatında dün devreye giren değişiklikle, net ihracat tanımına uymayan ancak döviz mevduatını belli bir miktarını KKM'ye çevirmeyi kabul eden firmalar yaklaşık 4 aylık aranın ardından düşük maliyetli finansman imkanı tanıyan döviz cinsi reeskont imkanına dahil edilmiş oldu.

TCMB net ihracatçı tanımını "son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalar" olarak yapıyor.